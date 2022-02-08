Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy'un bonservisini aldı

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ertuğrul Ersoy'un bonservisini aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun geçen yıl Fransa'nın Le Havre takımından satın alma opsiyonuyla kiralandığı anımsatıldı.
Ertuğrul Ersoy'un kalıcı transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşıldığının belirtildiği açıklamada, "Milli futbolcumuz, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir. Ertuğrul Ersoy'a kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz