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Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy'un bonservisini aldı

08.02.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy'un bonservisini aldı

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ertuğrul Ersoy'un bonservisini aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun geçen yıl Fransa'nın Le Havre takımından satın alma opsiyonuyla kiralandığı anımsatıldı.

Ertuğrul Ersoy'un kalıcı transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşıldığının belirtildiği açıklamada, "Milli futbolcumuz, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir. Ertuğrul Ersoy'a kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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