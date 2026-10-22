Gaziantep FK - Erzurumspor FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Gaziantep FK ve Erzurumspor FK, 24 Ekim 2026 saat 16:00'da Gaziantep Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig mücadelesine çıkıyor.
Bu karşılaşma, son haftalarda sıkıntılar yaşayan Gaziantep FK için bir dönüm noktası olabilir. Erzurumspor FK ise son maçındaki başarılı grafikle güven tazeliyor.
Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 8 puanla 14. sırada.
Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 11 puanla 11. sırada.
Gaziantep FK, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alarak 3 maçta mağlup oldu. Bu durum, takımın moralinin bozulmasına yol açabilirken, ligin alt sıralarında yer almasını sağladı.
Gaziantep FK kadrosunda Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Nazım Sangare (Sakat - Sırtından Sakat) ve Ulrich Meleke (Sakat) yer almıyor.
Erzurumspor FK kadrosunda Festy Ebosele (Şüpheli) yer almıyor.
Gaziantep FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Kacper Kozlowski, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandru Maxim. Erzurumspor FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Eren Tozlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Guram Giorbelidze.
Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Erzurumspor FK 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Gaziantep FK 3, Erzurumspor FK 4 gol attı.
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