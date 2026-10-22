Gaziantep FK - Erzurumspor FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Cumartesi 16:00 Erzurumspor FK

Gaziantep FK ve Erzurumspor FK, 24 Ekim 2026 saat 16:00'da Gaziantep Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig mücadelesine çıkıyor.

Bu karşılaşma, son haftalarda sıkıntılar yaşayan Gaziantep FK için bir dönüm noktası olabilir. Erzurumspor FK ise son maçındaki başarılı grafikle güven tazeliyor.

Lig Durumu Gaziantep FK 14. Trendyol Süper Lig O 8 G 2 B 2 M 4 P 8 8 Attığı Gol 12 Yediği Gol -4 Averaj Erzurumspor FK 11. Trendyol Süper Lig O 8 G 3 B 2 M 3 P 11 5 Attığı Gol 11 Yediği Gol -6 Averaj Gol Durumu (Toplam) Gaziantep FK 8 / 12 Erzurumspor FK 5 / 11 İç Saha / Deplasman Performansı GF Gaziantep FK İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 0 / 2 / 2 Gol 2 – 6 EF Erzurumspor FK Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 0 / 2 / 2 Gol 1 – 7

Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 8 puanla 14. sırada.

Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 11 puanla 11. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Gaziantep FK M M M B G tüm kulvarlar İstanbul Başakşehir 2-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M

Gaziantep FK 0-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M

Kocaelispor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M

Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig B

Göztepe 2-4 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G Erzurumspor FK G B G M G tüm kulvarlar Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G

Corendon Alanyaspor 0-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B

Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig G

Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M

Erzurumspor FK 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Gaziantep FK, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alarak 3 maçta mağlup oldu. Bu durum, takımın moralinin bozulmasına yol açabilirken, ligin alt sıralarında yer almasını sağladı.

Eksik Oyuncular Gaziantep FK 3 eksik Fuat Bavuk Nazım Sangare Ulrich Meleke Erzurumspor FK 1 eksik Festy Ebosele

Gaziantep FK kadrosunda Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Nazım Sangare (Sakat - Sırtından Sakat) ve Ulrich Meleke (Sakat) yer almıyor.

Erzurumspor FK kadrosunda Festy Ebosele (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Kacper Kozlowski Gaziantep FK 2 Gol 1 Asist Deian Sorescu Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist Alexandru Maxim Gaziantep FK 0 Gol 2 Asist Halil Dervişoğlu Gaziantep FK 1 Gol 0 Asist Eren Tozlu Erzurumspor FK 3 Gol 0 Asist Miguel Cardoso Erzurumspor FK 2 Gol 0 Asist Guram Giorbelidze Erzurumspor FK 0 Gol 2 Asist Mustafa Yumlu Erzurumspor FK 0 Gol 1 Asist

Gaziantep FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Kacper Kozlowski, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandru Maxim. Erzurumspor FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Eren Tozlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Guram Giorbelidze.

İkili Rekabet 0 Gaziantep FK 1 Beraberlik 1 Erzurumspor FK Gaziantep FK 2-3 BB Erzurumspor Trendyol Süper Lig

BB Erzurumspor 1-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Erzurumspor FK 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Gaziantep FK 3, Erzurumspor FK 4 gol attı.