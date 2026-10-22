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Gaziantep FK - Erzurumspor FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Gaziantep FK, son maçlarda yaşadığı zorlukların ardından Erzurumspor FK'yı ağırlıyor. Taraftarlar, takımlarının formunu ve eksiklerini merak ediyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Gaziantep FK - Erzurumspor FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig
Gaziantep FK
Cumartesi 16:00
24.10.2026
Erzurumspor FK
Stadyum: Gaziantep Stadyumu Yayın: beIN Sports

Gaziantep FK ve Erzurumspor FK, 24 Ekim 2026 saat 16:00'da Gaziantep Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig mücadelesine çıkıyor.

Bu karşılaşma, son haftalarda sıkıntılar yaşayan Gaziantep FK için bir dönüm noktası olabilir. Erzurumspor FK ise son maçındaki başarılı grafikle güven tazeliyor.

Lig Durumu

Gaziantep FK

14. Trendyol Süper Lig
O
8
G
2
B
2
M
4
P
8
8
Attığı Gol
12
Yediği Gol
-4
Averaj

Erzurumspor FK

11. Trendyol Süper Lig
O
8
G
3
B
2
M
3
P
11
5
Attığı Gol
11
Yediği Gol
-6
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Gaziantep FK 8 / 12
Erzurumspor FK 5 / 11

İç Saha / Deplasman Performansı

Gaziantep FK İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
0 / 2 / 2
Gol
2 – 6
Erzurumspor FK Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
0 / 2 / 2
Gol
1 – 7

Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 8 puanla 14. sırada.

Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 11 puanla 11. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Gaziantep FK M M M B G

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 İstanbul Başakşehir 2-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M
  • 11.10.2026 Gaziantep FK 0-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M
  • 19.09.2026 Kocaelispor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M
  • 14.09.2026 Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig B
  • 07.09.2026 Göztepe 2-4 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G
Erzurumspor FK G B G M G

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G
  • 10.10.2026 Corendon Alanyaspor 0-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B
  • 20.09.2026 Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig G
  • 11.09.2026 Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M
  • 05.09.2026 Erzurumspor FK 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Gaziantep FK, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alarak 3 maçta mağlup oldu. Bu durum, takımın moralinin bozulmasına yol açabilirken, ligin alt sıralarında yer almasını sağladı.

Eksik Oyuncular

Gaziantep FK

3 eksik
Fuat Bavuk Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Nazım Sangare Sakat Sırtından Sakat
Ulrich Meleke Sakat

Erzurumspor FK

1 eksik
Festy Ebosele Şüpheli

Gaziantep FK kadrosunda Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Nazım Sangare (Sakat - Sırtından Sakat) ve Ulrich Meleke (Sakat) yer almıyor.

Erzurumspor FK kadrosunda Festy Ebosele (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Kacper Kozlowski Gaziantep FK 2 Gol 1 Asist
Deian Sorescu Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist
Alexandru Maxim Gaziantep FK 0 Gol 2 Asist
Halil Dervişoğlu Gaziantep FK 1 Gol 0 Asist
Eren Tozlu Erzurumspor FK 3 Gol 0 Asist
Miguel Cardoso Erzurumspor FK 2 Gol 0 Asist
Guram Giorbelidze Erzurumspor FK 0 Gol 2 Asist
Mustafa Yumlu Erzurumspor FK 0 Gol 1 Asist

Gaziantep FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Kacper Kozlowski, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandru Maxim. Erzurumspor FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Eren Tozlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Guram Giorbelidze.

İkili Rekabet
0 Gaziantep FK
1 Beraberlik
1 Erzurumspor FK
  • 25.04.2021 Gaziantep FK 2-3 BB Erzurumspor Trendyol Süper Lig
  • 02.01.2021 BB Erzurumspor 1-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Erzurumspor FK 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Gaziantep FK 3, Erzurumspor FK 4 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Gaziantep FK - Erzurumspor FK maçı ne zaman?

24 Ekim 2026

Gaziantep FK - Erzurumspor FK maçı saat kaçta?

16:00

Gaziantep FK - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda?

beIN Sports

Gaziantep FK - Erzurumspor FK maçında hangi oyuncular eksik?

Fuat Bavuk, Nazım Sangare, Ulrich Meleke, Festy Ebosele.

Gaziantep FK ve Erzurumspor FK'nın ligde kaç puanı var?

Gaziantep FK 8 puan, Erzurumspor FK 11 puan.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK
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