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Gaziantep FK Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

11.12.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve ayak tenisi çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmasını tamamlayacak.

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