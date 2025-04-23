Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

GAZİANTEP HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, antrenman öncesinde Türk Bayrağı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 24 Nisan Perşembe günü sürdürecek.