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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

28.04.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Borven ile Caulker katılmadı.

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