Gaziantep FK-Galatasaray maçından notlar

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

Okan Kocuk, Henr Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama ve James Ozornwafor ise yedek kulübesinde görev bekledi.

Galatasaray, Gaziantep FK müsabakasına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile başladı.

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 1 değişikliğe gitti.

Evinde oynadığı son 17 maçı kaybetmeyen Gaziantep FK'de teknik direktör Pinto, Galatasaray karşısında takımını Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Alin Tosca, Güray Vural, Kevin Mirallas, Jefferson Nogueira Junior, Amedej Vetrih, Alexandru Maxim, Nouha Dicko 11'i ile sahaya çıkardı.

Kırmızı-siyahlı takımda, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen Morais kadroda yer almadı. Bu futbolcunun yerine Galatasaray karşısında savunmada Djilobodji şans buldu.

Pinto, Atakaş Hatayspor maçı 11'inde yer verdiği Kenan Özer'in yerine Mirallas, Kana Bıyık'ın yerine ise Güray Vural'a orta sahada görev verdi. Kart cezalısı Muhammed Demir'in yerine ise Dicko ileri uçta yer aldı.

Kırmızı-siyahlı takımın yedek kulübesinde Çağlar Şahin Akbaba, Bilal Başacıkoğlu, Ulaş Zengin, Andre Sousa, Osama Rashid, Enver Cenk Şahin, Junior Morais, Zvonimir Kozulj, Kenan Özer, Mirza Cihan şans bekledi.

