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Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

29.10.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarının ardından çift kale maçla son buldu.

Antrenmanı kulüp başkanı Cevdet Akınal ile yöneticiler Sezer Cihan, Mesut Akın ve Ogün Bulut da takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp, İstanbul'a hareket edecek.

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