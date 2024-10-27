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Gaziantep FK galibiyeti hatırladı! Konyaspor'u mağlup ettiler, 7 maç sonra 3 puanın sahibi oldular

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.10.2024 16:36
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Selçuk İnan'ın ekibi mücadeleyi 3-1 kazanarak 7 maçın ardından galibiyeti tattı. İşte detaylar...

Gaziantep FK galibiyeti hatırladı! Konyaspor'u mağlup ettiler, 7 maç sonra 3 puanın sahibi oldular

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ertuğrul Ersoy, 61. dakikada Lungoyi, 81. dakikada ise Sorescu kaydetti. Konyaspor'un tek golü 13. dakikada Ndao'dan geldi.

7 MAÇ SONRA KAZANDI

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Selçuk İnan'ın takımı ligde 7 maç sonra galip geldi. Söz konusu maçlarda 3 beraberlik alan Antep, 4 de mağlubiyet yaşamıştı. Ligde üst üste 2. yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 5. kez mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep puanını 9'a çıkardı. Konyaspor ise 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Göztepe'yi ağırlayacak. Konyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Selçuk İnan
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