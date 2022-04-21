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Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

21.04.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik hazırlıklar üzerinde duruldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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Göztepe Gaziantep FK

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