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Gaziantep FK, kaleci Erten Ersu'yu transfer etti

20.07.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, kaleci Erten Ersu'yu transfer etti

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Erten Ersu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Erten Ersu'nun son olarak Konyaspor'da oynadığı, deneyimli kaleciyle 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yeni transferimiz Erten'e 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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