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  4. Gaziantep FK, kaleci Haydar Yılmaz'la sözleşme imzaladı

Gaziantep FK, kaleci Haydar Yılmaz'la sözleşme imzaladı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

Gaziantep FK, Alanyaspor'dan kiralık olarak transfer ettiği kaleci Haydar Yılmaz'la resmi sözleşme imzaladı.

Gaziantep FK, kaleci Haydar Yılmaz'la sözleşme imzaladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan kiraladığı kaleci Haydar Yılmaz ile resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Mehmet Büyükekşi ve genel sekreter Müslüm Özmen ile bir araya gelen kaleci Haydar Yılmaz, sezon sonuna kadar kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende başkan Büyükekşi'nin, yeni transfer Haydar Yılmaz'a başarı dileklerinde bulunup, tecrübesiyle takıma çok şey katmasını beklediklerini ifade ettiği aktarıldı.

Tecrübeli kaleci Haydar Yılmaz'ın ise büyük bir camia geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını söylediği belirtildi.

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Futbol Gaziantep FK Haydar Yılmaz süper lig Transfer alanyaspor

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