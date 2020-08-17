Gaziantep FK kamp için rotayı Afyonkarahisar’a çevirdi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’nün bugün başlaması gereken sezon öncesi hazırlık programında şok bir değişiklik yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda sezon öncesi kampının 17 Ağustos 2020’de Bolu’da başlayacağını açıklayan Gaziantep ekibi, Bolu’daki olumsuz antrenman sahası koşulları nedeniyle kampın Afyon’a alındığını açıkladı. Gaziantep FK, Afyon’daki ilk antrenmanın 18 Ağustos Salı günü yapılacağını da duyurdu.
Kırmızı-siyahlı ekipten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bolu’da gerçekleştirilmesi planlanan sezon öncesi hazırlık kampımız antrenman sahalarındaki olumsuz şartlardan dolayı Afyon’a alınmıştır. Takımımız bu akşam saatlerinde Afyon’a hareket ederek, 18 Ağustos Salı günü ilk antrenmanını gerçekleştirecektir" ifadeleri kullanıldı.
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