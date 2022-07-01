YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK kombine bilet fiyatlarını açıkladı

Gaziantep FK kombine bilet fiyatlarını açıkladı

01.07.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK kombine bilet fiyatlarını açıkladı

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni sezonda oynayacağı maçların kombine biletleri satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 2022-2023 sezonu boyunca geçerli olacak kombineler aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da kullanılacak.

Taraftarların kombine satın alabilmesi için Passolig kartlarına sahip olma zorunluluğu bulunurken, bilet satışları Passolig internet sitesi üzerinden veya Demokrasi Meydanı yanında bulunan gişelerinden yapılacak.

Kombineler, 300 ile 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Grup Başkanvekili Özel, Gaziantep'te gündemi değerlendirdi:CHP Grup Başkanvekili Özel, Gaziantep'te gündemi değerlendirdi:
"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü"Kurtlar" Taburu'ndaki komandolar Suriye'den döndü
Kayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandıKayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gaziantep FK kombine yeni sezon

Gaziantep Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:22
Sabah
05:07
Öğle
12:39
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:39
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.