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Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk edecek

27.11.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk edecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydunus yönetecek.

Ligin ilk 13 haftasında 4 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Konyaspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor.

Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Gaziantep FK'da sakatlıkları devam eden Borven, Jefferson ve Merkel, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Bu hafta sadece bir antrenmana çıkan Muhammet Demir'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

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