SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Gaziantep FK'lı futbolcu Maxim kendine güveniyor

Gaziantep FK'lı futbolcu Maxim kendine güveniyor

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.02.2020 12:06 | Son Güncelleme

Gaziantep FK'lı futbolcu Maxim, "Buradaki arkadaşların desteği, adaptasyon sürecimi kolaylaştırdı ve iyi işler çıkardım" dedi.

Gaziantep FK'lı futbolcu Maxim kendine güveniyor

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Mainz 05'den ara transfer döneminde kiralanan ve görev aldığı ilk Süper Lig maçında takımına 2 golle katkı sağlayan Gaziantep FK'nin orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, adından söz ettirmek istiyor.

Ara transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala takıma dahil edilen ve geldikten birkaç gün sonra Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de görev alan Rumen orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla takımını sırtladı. Takımının etkili hücumlarında önemli rol oynayan ve bunu 2 golle süsleyen Maxim, transfer sürecini ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, yaptığı açıklamada, teknik direktör Marius Sumudica'yı yakından tanıdığını ve Gaziantep ekibine dahil olmasında teknik heyetin etkili olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'te bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Maxim, Sivasspor maçındaki performansı hakkında, "Önemli olan şey takımıma yardımcı olabilmek. Başarılı da olduğumu düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

Gaziantep FK'ye transfer sürecinin çok hızlı gerçekleştiğini ve ama doğru tercih yaptığına inandığını dile getiren Rumen oyuncu, "Takıma katılmadan önce aslında hazırdım. Maç eksiğim olsa da arayı antrenmanlarla kapatıyordum. Ben genel olarak kendine güvenen bir oyuncuyum. Buradaki arkadaşların desteği, adaptasyon sürecimi kolaylaştırdı ve iyi işler çıkardım." ifadelerini kullandı.

MAXİM: HER MAÇA PUAN VEYA PUANLAR İÇİN ÇIKIYORUZ

Demir Grup Sivasspor maçında takım olarak gösterdikleri performansın önemli olduğunu vurgulayan Maxim, şunları kaydetti:

"Kendi performansım hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Önemli olan benim burada takıma yardım etmemdi. O görevimi başarıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Sivasspor maçında attığım gollerde şans da benin yanımdaydı. Goller bulduğum ve takıma yardım ettiğim için mutluyum. Umarım böyle devam eder."

Maxim, ligin 21. haftasında Beşiktaş ile karşılaşılacağının hatırlatılması üzerine, "Her maça puan veya puanlar için çıkıyoruz. Sahaya çıktığımız ilk andan 90. dakikaya kadar bunun için mücadele ediyoruz." yorumunu yaptı.

"BURADA AİLE ORTAMI VAR"

Taraftarın Demir Grup Sivasspor maçında ısınma hareketleri yaparken kendisine büyük sevgi gösterdiğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Maxim, şu değerlendirmede bulundu:

"Beni iyi karşıladılar, ben de sahada gösterdiğim performansla onları memnun etmişimdir. Burada aile ortamı var. Umarım gelecek haftalarda daha fazla taraftar gelir ve performansımız böyle devam eder."

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
PARTNER Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü! Dünyanın takip ettiği maçta skandal görüntü!
Maç gelirleri depremzedelereMaç gelirleri depremzedelere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maxim Gaziantep FK Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Terim'den G.Saraylı futbolcuya şok sözler

Terim'den G.Saraylı futbolcuya şok sözler

Terim'den oyuncularına gönderme

Terim'den oyuncularına gönderme

Ünlü boksör bir anda eşinin boğazına yapıştı

Ünlü boksör bir anda eşinin boğazına yapıştı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Fırtına kabusu penaltılarda dindirdi

Fırtına kabusu penaltılarda dindirdi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep FK'lı futbolcu Maxim kendine güveniyor

Maxim kendine güveniyor

Başarılı Kaleci Günay Güvenç'ten iddialı açıklamalar

Günay Güvenç'ten iddialı açıklamalar

Marius Sumudica: Sergen Yalçın büyük bir hoca

Sumudica'dan Sergen'e övgü

Gaziantep FK-Sivasspor maçının geliri depremzedelere bağışlanacak

Maç gelirleri depremzedelere

Gaziantep FK'den Portekizli orta saha transferi

Süper Lig'de flaş transfer!

MAÇ SONUCU | Denizlispor-Trabzonspor: 2-0 (Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde)

Fırtına kabusu penaltılarda dindirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.