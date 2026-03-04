SPOR

Gaziantep Fk maçı öncesi Fenerbahçe'de Asensio şoku!

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda bu akşam Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde bu zorlu maç öncesi sakatlık sıkıntısı yaşanıyor. Kanarya'da Marco Asensio ağrıları nedeniyle Gaziantep FK maçında riske edilmedi.

Burak Kavuncu
Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda bu akşam Gaziantep FK'ya konuk olurken, maç öncesinde kadro belli oldu.

YILDIZ İSİM KADRODA GÖTÜRÜLMEDİ!

Gaziantep Fk maçı öncesi Fenerbahçe de Asensio şoku! 1

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Marco Asensio, ağrıları sebebiyle riske edilmedi. İspanyol futbolcu, tedbiren Gaziantep kafilesinde yer almadı.

FENERBAHÇE'DEN TEDESCO AÇIKLAMASI! O DA YOK...

Gaziantep Fk maçı öncesi Fenerbahçe de Asensio şoku! 2

Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavisinin devam ettiğini belirterek, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında da takımının başında yer alamayacağını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavi süreci devam etmektedir. Bu doğrultuda hocamız, bugün oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan takımımızın başında yer alamayacaktır. Söz konusu karşılaşmada takımımızın teknik sorumluluğunu yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle üstlenecektir. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’nun, hafta sonu oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasında takımımızın başında olması planlanmaktadır."
Tedesco, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda oynadıkları Antalyaspor maçında da hastalığından dolayı takımının başında yer alamamıştı.

SKRINIAR'DAN BÜYÜK FEDEKARLIK!

Gaziantep Fk maçı öncesi Fenerbahçe de Asensio şoku! 3

Milan Skriniar sakatlığına rağmen Fenerbahçe kafilesiyle birlikte Gaziantep'e gitti.

KANARYA'NIN KAZANMASI GEREKİYOR...

Gaziantep Fk maçı öncesi Fenerbahçe de Asensio şoku! 4

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında Beşiktaş, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor gibi dişli rakiplerle aynı grupta yer alıyor. Sarı-lacivertliler grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet alırken, Beşiktaş'a yenilmesi sebebiyle şu an 3.sırada yer alıyor. Kanarya, Gaziantep maçından 3 puan çıkaramaması durumunda en iyi 3.lük peşinde koşacak.

SEZONA DAMGA VURMUŞTU...

Gaziantep Fk maçı öncesi Fenerbahçe de Asensio şoku! 5

Süper Lig'de bu sezon 33 karşılaşmada boy gösteren Asensio, şimdiden 13 gol ve 10 asistlik muazzam bir istatistiğe ulaştı. Maç başına hemen hemen 1 skor katkısı ortalamasıyla oynayan 30 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolundaki en büyük güvencesi oldu. Özellikle ceza sahası dışından attığı "füze" golleriyle tanınan Asensio, 7.96’lık reyting ortalamasıyla ligin en değerli oyuncusu konumunda.

Canlı Skor
