Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakkındaki iddianame kabul edildi! Duruşma tarihi belli oldu

Futbolda bahis soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın genç oyuncusu Metehan Baltacı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İşte yeni gelişmenin detayları...

KARAR VERİLDİ!

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli Metehan Baltacı hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı. Hazırladığı tensip zaptında, Baltacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU...

Gazeteci Dilek Yaman Demir sosyal medya hesabından "Metehan Baltacı hakkındaki iddianame kabul edildi, tutukluluk hali devam edecek. Ünlü futbolcu Metehan Baltacı hakkında şike ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından hazırlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Metehan Baltacı’nın tutukluluk haline devam kararı verildi. Baltacı, 25 Mart‘ta ilk kez hakim karşısına çıkacak." paylaşımında bulundu.