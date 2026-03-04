SPOR

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakkındaki iddianame kabul edildi! Duruşma tarihi belli oldu

SON DAKİKA: Türk futbolunda bahis ve şike soruşturmaları hız kesmeden devam ediyor. Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın, şike ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanacağı davanın tarihi de açıklandı...

Burak Kavuncu

Futbolda bahis soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın genç oyuncusu Metehan Baltacı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İşte yeni gelişmenin detayları...

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli Metehan Baltacı hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı. Hazırladığı tensip zaptında, Baltacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Gazeteci Dilek Yaman Demir sosyal medya hesabından "Metehan Baltacı hakkındaki iddianame kabul edildi, tutukluluk hali devam edecek. Ünlü futbolcu Metehan Baltacı hakkında şike ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından hazırlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Metehan Baltacı’nın tutukluluk haline devam kararı verildi. Baltacı, 25 Mart‘ta ilk kez hakim karşısına çıkacak." paylaşımında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
dava bahis Şike galatasaray Metehan Baltacı
