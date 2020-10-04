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Gaziantep FK, Nouha Dicko ve Amedej Vetrih ile sözleşme imzaladı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.10.2020 15:41 | Son Güncelleme

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni transferleri Nouha Dicko ve Amedej Vetrih için Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katılımıyla imza töreni düzenledi. Nouha Dicko, kendisini Gaziantep FK’ya 2 yıllığına bağlayacak olan sözleşmeye imza attı. Vetrih ise 1+1 yıllık anlaşmayı resmiyete kavuşturdu.

Gaziantep FK, Nouha Dicko ve Amedej Vetrih ile sözleşme imzaladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Nouha Dicko ve Amedej Vetrih ile sözleşme imzaladı.

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İmza töreninde yeni transferlere başarı dileklerinde bulunan Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bugün iki önemli ismi daha kadromuza katmanın sevincini yaşıyoruz. Güçlü bir takım olduğumuzu biliyoruz ancak yeni transferlerimizle birlikte gücümüze güç kattık. Dicko ve Vetrih kendilerini ispatlamış başarılı oyuncular ve onların takımımıza katkı yapacağına dair en ufak şüphem bulunmuyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın, yeni transferlerimizin adaptasyon sürecini daha hızlı atmaları adına şansımız var. İki futbolcumuza da hoş geldin diyor, başarılar diliyorum. Kendilerine olan inancımızın ve beklentilerimizin farkındalar. Umut ediyorum ki takımımız alacağı sonuçlarla taraftarlarımızı mutlu etmeyi başaracak. Bu anlaşmalar kulübümüz ve şehrimize hayırlı olsun, başarılı bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.

(İHA)

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Amedej Vetrih Gaziantep FK'da Amedej Vetrih Gaziantep FK'da
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