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Gaziantep FK rakip fileleri boş geçmiyor

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.12.2020 12:21 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son 22 lig müsabakasında rakip kaleleri boş geçmezken, son haftalarda ise golcü görüntüsünü daha da güçlendirdi.

Gaziantep FK rakip fileleri boş geçmiyor

Bu sezon yakaladığı çıkışla adından söz ettiren kırmızı-siyahlı ekip, ligin geride kalan 15 haftasında 27 puana ulaştı ve lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 4. sırada yer aldı. Ligin son 13 maçında yenilmeyen ve son 4 maçında da puan kaybı yaşamayan takım, istatistikleriyle de dikkatleri üzerine çekti.

Mücadele ettiği son 22 lig müsabakasında rakip kalelere en az 1 gol bırakan kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda toplam 40 gol sevinci yaşadı, 25 kez ise kalesinde gol gördü. Geçen sezon Alanyaspor deplasmanında 1-0 yenilen kırmızı siyahlılar, o tarihten sonra çıktığı 22 maçta da gol atma başarısı gösterdi ve bu karşılaşmalarda sadece sezonun ilk maçında Galatasaray'a mağlup oldu. Gaziantep FK, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kocaelispor'u 3-2, Serik Belediyespor'u 3-0 yendi ve böylelikle çıktığı son 24 resmi müsabakada da gol sevinci yaşamış oldu.

Gol istatistikleri açısından Gaziantep adına son haftalar daha verimli geçti. Son 4 lig maçında puan kaybı yaşamayan kırmızı-siyahlılar, bu süreçte 12 gol atıp 3 golü kalesinde gördü. Kırmızı siyahlılar, bu sezon 29 gol atan Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'yle birlikte 27 kez fileleri havalandırarak ligin en golcü takımı sıralamasında ikinciliği paylaştı.

GOL İSTATİSTİĞİNE BİRÇOK FUTBOLCU KATKIDA BULUNDU

Kırmızı-siyahlı ekibin en golcü ismi 7 golle Alexandru Maxim oldu. Bu ismi 6 golle forvet oyuncusu Muhammed Demir, 3 golle Kenan Özer ile Kevin Mirallas, 2 golle Andre Felipe ile Kana Bıyık takip etti.

Takımın diğer gollerini ise Vetrih, Furkan Soyalp, Junior Jefferson ve Nouha Dicko kaydetti. Böylelikle Gaziantep ekibinin gollerine hemen hemen her mevkiden futbolcu katkıda bulunmuş oldu.

ÖZMEN: İYİ GİDİYORUZ

Kulübün asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine, takımın iyi bir aile ortamına sahip olduğunu söyledi.

Bunun da bazı şeylerin daha kolay yapılması noktasında avantaj olduğunu dile getiren Özmen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu aile ortamı sayesinde takımda herkes birbirinin açığını kapatmak için çabalıyor. Gol dağılımı da bunun güzel bir örneği. Her oyuncu sahanın her noktasında çaba gösterip, takımı üst sıralara çıkarmak için mücadele ediyor. Gol atma noktasında iyi gidiyoruz. Son haftalarda rakibe de çok fazla gol attırmıyoruz. Bu da bizim için ayrıca sevindirici. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz."

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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