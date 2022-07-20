Gaziantep FK, Sırp futbolcu Lazar Markovic'i transfer etti

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Sırp futbolcu Lazar Markovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sırbistan temsilcisi Partizan'da forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Lazar Markovic'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



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