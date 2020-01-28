Gaziantep FK-Sivasspor maçının geliri depremzedelere bağışlanacak

Mehmet Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, ülke olarak büyük bir felaketin yaralarını yine büyük bir yardım seferberliği ile sarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Pazar günü oynayacakları maça değinen Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Taraftarımızın desteği her maç bizler için çok önemli. Ancak pazar günü oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçında taraftarın desteği çok daha fazla önem taşıyor. Taraftarlarımız bu maça gelerek hem takımlarına hem de depremzedelere destek olacaklar. Bu bilinçle Gazianteplileri tribünleri doldurmaya davet ediyoruz. Sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inancımız tam."

(AA)

