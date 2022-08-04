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Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

04.08.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda takım, taktik çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

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Süper Lig Sivasspor Gaziantep FK hazırlık

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