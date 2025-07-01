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Gaziantep FK, Surinamlı savunma oyuncusu Myenty Abena'yı kadrosuna kattı... Kulüpten resmi açıklama geldi!

Gaziantep Futbol Kulübü, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova forması giyen Myenty Abena ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep FK, Surinamlı savunma oyuncusu Myenty Abena'yı kadrosuna kattı... Kulüpten resmi açıklama geldi!
Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, savunmaya takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova forması giyen 30 yaşındaki Myenty Abena ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Yeni transfer Myenty Abena, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

Slovakya ve Macaristan liglerinde birçok kupa zaferi yaşayan, Surinam Milli Takımı formasını da başarıyla terleten Abena, kariyerinde bugüne kadar 315 resmi karşılaşmaya çıktı ve 11 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

GAZİANTEP FK AÇIKLADI...

Gaziantep FK, Surinamlı savunma oyuncusu Myenty Abena yı kadrosuna kattı... Kulüpten resmi açıklama geldi! 1

Transferle ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova forması giyen Myenty Abena ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Myenty Abena, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Myenty Abena’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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