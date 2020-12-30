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Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Türk vatandaşlığı için başvuruda bulundu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.12.2020 11:51 | Son Güncelleme

Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi: "Arkadaşlarımız evrakları bakanlığa sundu, Bundan sonraki süreç bakanlık yetkilileri tarafından yürütülecek"

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica'nın Türk vatandaşı olabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Büyükekşi, AA muhabirine, Rumen teknik adamın geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçme noktasında bir talepte bulunduğunu anımsattı.

Bunun üzerine gerekli hazırlıkların yapıldığını anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Sumudica'nın tamamen kendi arzusuyla talep ettiği bir konu bu. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı ve Türk vatandaşlığına hak kazanmak için gereken tüm evraklar hazırlandı. Arkadaşlarımız evrakları bakanlığa sundu. Bundan sonraki süreç bakanlık yetkilileri tarafından yürütülecek."

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