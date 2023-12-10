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GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇ SONUCU! Gaziantep FK Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

10.12.2023 15:16 | Son Güncelleme:
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Gaziantep FK Trabzonspor maçı büyük heyecana sahne oldu. Süper Lig'in 15. haftasında Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelenin kazananı merak edildi. Ev sahibi takımda tedavisi süre Ulaş Zengin ile kart cezalısı Max Gradel ve Furkan Soyalp maçta oynayamadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ekibi sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyordu. Gaziantep FK Trabzonspor maç sonucu internette araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK Trabzonspor maçı kaç kaç bitti

Gaziantep FK Trabzonspor maçı canlı olarak ekrana geliyor. Ev sahibi takım, 15 puanları 14. sırada bulunuyor. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Karadeniz ekibi ise 23 puanla 6. sırada. Süper Lig'in 15. haftasında Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçta Hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Gaziantep FK Trabzonspor maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında araştırılıyor.İşte Gaziantep FK Trabzonspor maçı ile ilgili merak edilenler...

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Trabzonspor maçı bugün (10 Aralık 2023 Pazar) saat 19.00'da başladı.

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlandı.

Maçta Hakem Arda Kardeşler düdük çaldı.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehemt Emin Tuğralı ve Osman GökhanBilir üstlendi.

Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olarak açıklandı.

Trabzonspor'un gollerini 48 ve 76. dakikalarda Trezeguet, 59ç dakikada ise Bakasetas kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golü 80. dakikada Denis Dragus'tan geldi.

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇINDA 11'LER!

GAZİANTEP FK 11'İ: Nita, Arda, N'Koulou, Djilobodji, Mustafa, Ogün, Maxim, Jevtovic, Morais, Markovic, Dragus.

TRABZONSPOR 11'İ: Uğurcan, Mehmet Can, Benkovic, Baniya, Eren, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir, Fountas, Visca, Onuachu.


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