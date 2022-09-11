GAZİANTEP FK ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE! Gaziantep FK Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK ile Ümraniyespor Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntıları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. "Gaziantep FK Ümraniyespor canlı izle" konu başlığı da arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Gaziantep FK Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP FK ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Ümraniyespor maçı beIN Sports 4'te canlı olarak ekrana gelecek.11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Ümraniyespor maçı beIN Sports 4'te canlı olarak ekrana gelecek.

