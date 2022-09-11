SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. GAZİANTEP FK ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE! Gaziantep FK Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP FK ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE! Gaziantep FK Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11.09.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler heyecanla beklenen maç öncesi internette "Gaziantep FK Ümraniyespor canlı izle" konu başlığını sorgulamaya başladı. Maçın saati ve canlı olarak ekrana geleceği kanal merak konusu oldu. Peki, Gaziantep FK Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP FK ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE! Gaziantep FK Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK ile Ümraniyespor Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya ilişkin ayrıntıları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. "Gaziantep FK Ümraniyespor canlı izle" konu başlığı da arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Gaziantep FK Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP FK ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Ümraniyespor maçı beIN Sports 4'te canlı olarak ekrana gelecek.11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Ümraniyespor maçı beIN Sports 4'te canlı olarak ekrana gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dakikalar kala transfer! Kimse bilmiyordu...Dakikalar kala transfer! Kimse bilmiyordu...
Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba'nın yeni maaşı hayrete düşürdü!Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba'nın yeni maaşı hayrete düşürdü!
Galatasaray'ı pişman etti! 20 yıllık hasreti bitirip tarihe geçtiGalatasaray'ı pişman etti! 20 yıllık hasreti bitirip tarihe geçti
Anahtar Kelimeler:
Ümraniyespor Gaziantep FK AZ fk süper li maçın maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!

Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

Tüm stadyum buz kesti! Oyun bir anda durdu...

Tüm stadyum buz kesti! Oyun bir anda durdu...

Tüm belgeler hazırdı! İşte Eden Hazard gerçeği...

Tüm belgeler hazırdı! İşte Eden Hazard gerçeği...

Hollanda'yı salladılar! Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup...

Hollanda'yı salladılar! Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup...

Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni adresi...

Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni adresi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.