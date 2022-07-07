Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarına devam etti

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Takımın kampı yarın Adana Demirspor ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.



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