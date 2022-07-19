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Gaziantep FK'de hazırlık maçlarında ortaya konulan performans yüzleri güldürdü

19.07.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK'de hazırlık maçlarında ortaya konulan performans yüzleri güldürdü

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, yeni sezon çalışmaları kapsamında oynadığı 7 hazırlık maçında 5 galibiyet elde etti.

Yeni sezon hazırlıklarına 19 Haziran'da evinde başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ikinci etap için Bolu'ya, üçüncü etap kamp çalışması için Düzce'ye geçti.

Bu kentte hazırlıklarına devam eden Gaziantep temsilcisi, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

Daha önceki yıl genellikle 5-3-2 kurgusuyla maçlara çıkan kırmızı-siyahlılar, yeni dönemde de taktik değişikliğine gitti. Bu kapsamda oyun kurgusunu ve kadro yapısını 4-2-3-1 ile 4-3-3 sistemine göre yapılandıran tecrübeli çalıştırıcı Erol Bulut, hazırlık maçlarında sonuç almaya başladı.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında 7 hazırlık maçına çıkan Gaziantep FK, bu karşılaşmalardan 5 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlikle ayrıldı.

Romanya temsilcisi FC Hermannstadt'i 1-0, Azerbaycan temsilcisi F.C. Qabala takımını 2-1, Adana Demirpor'u 2-0, Keçiörengücü'nü 2-1, Samsunspor'u 1-0 yenmeyi başaran Bulut'un öğrencileri, Rusya temsilcisi Orenburg'a 2-1 mağlup oldu, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile de golsüz berabere kaldı.

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