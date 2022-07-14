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Gaziantep FK'de Marko Jevtovic sakatlandı

14.07.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK'de Marko Jevtovic sakatlandı

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de Marko Jevtovic'in sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Jevtovic'in Adana Demirspor ile oynanan hazırlık maçında ayak bileğine aldığı darbenin ardından sakatlık geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık ekibimizce yapılan muayene ve detaylı tetkiklerin ardından futbolcumuzun sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiştir. Jevtovic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

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