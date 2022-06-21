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Gaziantep FK'de yeni sezon hazırlıkları

21.06.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK'de yeni sezon hazırlıkları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla sürerken yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana izinli olan Maxim ve Sagal dışında tüm futbolcular katıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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