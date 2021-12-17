YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK'li futbolcu Figueiredo, seri yakalamak istiyor:

Gaziantep FK'li futbolcu Figueiredo, seri yakalamak istiyor:

17.12.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizim için 3 puan çok önemli bu maçta, galip ayrılıp bir seri yakalamak istiyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'nin forveti Joao Figueiredo, maçtan 3 puan alarak seri yakalamak istediklerini söyledi.

Figueiredo, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalarda iyi futbol ortaya koyduklarını söyledi.

Fenerbahçe karşılaşmasında fantastik bir gol attığını belirten Figueiredo, şöyle konuştu:

"Maçta kaleyi sık sık kontrol ederim kaleci nerede acaba diye. O an sadece denedim. Gol atmak her zaman güzel bir duygu ancak bu şekilde olması daha bir mutluluk verdi. 3 puan bizim için önemliydi. İyi de oynadık, güzel bir oyun oldu."

Kayserispor'un zor bir deplasman olduğunu ancak takım olarak iyi hazırlandıklarını belirten Figueiredo, "Attığım golün aynısını Kayserispor'a atmak istiyorum. Neden olmasın. Bizim için 3 puan çok önemli bu maçta. Galip ayrılıp bir seri yakalamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?
PARTNER"Ethereum'a ayrı bir sempatim var!""Ethereum'a ayrı bir sempatim var!"
Gaziantep'te hayırsever aile, fen lisesi, spor salonu ve pansiyon yaptıracakGaziantep'te hayırsever aile, fen lisesi, spor salonu ve pansiyon yaptıracak
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK

Gaziantep Namaz Vakitleri 17 Aralık Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:31
Öğle
12:31
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:43

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Cuma

Eyüp Sultan Eczanesi
Sehitkamil
Hasırcı Eczanesi
Sehitkamil
Mercan Eczanesi
Sehitkamil
Tuba Seçil Eczanesi
Sehitkamil
Ü.Kasapbası Eczanesi
Sehitkamil
Zeytinli Eczanesi
Sehitkamil
Albayram Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bolu'da yoğun kar yağışı

Bolu'da yoğun kar yağışı

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.