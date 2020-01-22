Olkowski: Umarım Gençlerbirliği maçından galibiyet alırız

Kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına görüşlerini aktaran Olkowski, sezonun geneli yerine maç maç planlama yapmayı doğru bulduğunu ifade etti.
Takımının ligin ilk yarısında Ankara'da MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta ilk 11'de görev aldığını ve o karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını hatırlatan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, şöyle konuştu:
"Belki Ankara'da ikinci şansım olacak. Ancak asıl önemli olan şey, bizim maçı kazanmamız. Bu takım 11 kişiden oluşmuyor. Daha fazlası da gerek. Umarım Gençlerbirliği maçından galibiyet alırız. Bunun için elimizden geleni yapacağız."
Olkowski, şans verildiği sürece takımına katkı sağlamaya çalışacağını, Gençlerbirliği maçında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu kaydetti.
(AA)
Talisca'dan heyecanlandıran paylaşım
Giuliano, Gremio'ya dönüyor!
Cimbom'da Arda Turan gelişmesi! Terim...
Ara transferde bir bomba daha patladı
Fenerbahçe'de TFF isyanı
Ersun Yanal: Fenerbahçe'de santrfor olmak stresli
Galatasaray yönetiminde flaş istifa!
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama
PFDK'dan Beşiktaş'a ceza!
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'i resmen açıkladı
Caner Erkin, Yunanistan'a mı gidiyor?
Başkan cezayı taraftarlara bıraktı
Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa
Okuyucu Yorumları 0 yorum