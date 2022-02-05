Gaziantep Hayvanat Bahçesini 2021'de 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Hayvanat Bahçesini geçen yıl 2 milyon 750 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin en büyüğü olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinin 1 milyon metrekare alan üzerine kurulu olduğu belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanat bahçesini 2021 yılında 2 milyon 750 bin kişinin ziyaret ettiği bildirdi.
Ziyaretçilerin daha çok çevre illerden geldiğini ifade eden Özsöyler, Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi sayısının beklentinin altında kaldığını aktardı.
Hedeflerinin 2022'de 7 milyon ziyaretçi ağırlamak olduğunu belirten Özsöyler, şunları kaydetti:
"Hayvanat bahçemizi 2021 yılında 2 milyon 750 bin kişi ziyaret etti. Daha önceden bizi yıllık yaklaşık 5 milyon kişi ziyaret ediyordu. Pandemi döneminde açılıp kapanmalar ve orman yangınlarından dolayı bahçemiz kapalı kalmıştı. Bu durumlardan etkilendik. Yoksa bizim ziyaretçi sayımız şu anda 6-7 milyon olması gerekiyordu. 2022 yılında da 6-7 milyon ziyaretçi sayısını tekrar yakalamayı hedefliyoruz. İnşallah bu sayıya ulaşırız."
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz