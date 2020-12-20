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Gaziantep kırsalındaki öğrencilere Ronaldo forması

FUTBOL HABERLERİ  | 20.12.2020 15:33 | Son Güncelleme

İyilik Hareketi Platformu Gaziantep kırsalındaki Aktoprak Mahallesi'nde yaşayan Türkmen çocukları evlerinde tek tek ziyaret ederek, çocukların istediği Juventus'un yıldız oyuncusu Ronaldo'nun formasını hediye etti.

Gaziantep kırsalındaki öğrencilere Ronaldo forması

Şair Yazar Kasım Alper Özdemir öncülüğündeki İyilik Hareketi Platformu tarafından, Gaziantep'in Şehitkamil kırsalındaki Aktoprak mahallesinde çocuklara mont, bot, oyuncak, atkı, bere, defter, kitap ve Türk Milli Takımı ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş formaları ve çocukların özellikle istemiş olduğu İtalya'nın Juventus takımının dünyaca ünlü Portekizli oyuncusu Ronaldo'nun forması hediye edildi.

Amasya Taşova'da bir yıl öncesinde başlayan ve yüzün üzerinde köy ile binlerce çocuğa ulaşan İyilik Hareketi Platformu'nun öncüsü olan Şair Yazar Kasım Alper Özdemir, "İyilik platformu olarak, 'Çocukların olduğu her yer bir başka güzeldir' diyerek, onlara koşmaya devam ediyoruz. Amasya'da başlayan yürüyüşümüz sonrasında, Tokat, Sivas, Samsun, İstanbul'da Eyüpsultan ve Kartal ilçeleri, Şırnak ve Cizre ziyaretimiz sonrası Kahramanmaraş gibi şehirlerimizin ve Balkanlarda Makedonya'nın Türk köylerinde geleceğimiz olan evlatlarımızı bir nebzede mutlu edebilmek için gönüllülerimizin hediyelerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızla sohbet ediyor, hayallerini dinliyor, bazen de onlarla şiir okuyoruz; diyerek Gazi Şehir Gaziantep'te olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduk" dedi.
Özdemir, İyilik Hareketi gönüllülerinden Gonca Dağ'a ve Gaziantep Alperen Ocakları Başkanı Yunus Emre Yıldırım'a teşekkür etti. Alperen Ocakları Başkanı Yunus Emre Yıldırım ise "Merhum Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun şiirlerini de okuyan şair sunucu ve bu iyilik hareketinin öncüsü Kasım Alper Özdemir'i ocağımızda ağırlayıp çocuklarla sevgiyi paylaşmak bizler için de bir mutluluk oldu" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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