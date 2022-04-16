Gaziantep merkezli 4 ildeki bahis operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında organizatörlerin de bulunduğu 27 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik başlattığı çalışmada gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğerleri ise savcılık işleminin ardından salıverildi.

Gaziantep merkezli İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da 12 Nisan'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda aralarında organizatörlerin de bulunduğu 27 şüpheli yakalanmış, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 594 bin 700 lira, 52 bin 900 avro,152 bin 212 dolar, bir tabanca ile çok sayıda kredi kartı ve dijital materyal ele geçirilmişti.

