Gaziantep merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında örgüt mensuplarına finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan iki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gaziantep merkezli 9 ildeki eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 9'u yakalanmıştı. Ekiplerce adreslerinde bulunamayan 3 zanlıdan biri daha gözaltına alınmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz