Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, Gaziantep merkezli 3 ilde yaptıkları operasyonda FETÖ'nün mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve mahrem imamlarla örgütsel irtibatları bulunan 10 zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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