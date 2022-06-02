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Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonunda 10 zanlı yakalandı

02.06.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonunda 10 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesi, Antalya ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 9 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 636 fişek, 199 uyuşturucu hap, 3 kesici alet, 880 kaçak sigara, balistik yelek ve çok sayıda çek, senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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