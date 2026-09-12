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Gaziantep protokolünden, Gaziantep FK’ya moral ziyareti

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü’nü ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Gaziantep protokolünden, Gaziantep FK’ya moral ziyareti

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile beraberlerindeki kent protokolü, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasındaki Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK’yı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

DESTEK SÖZÜ VERİLDİ!

Gaziantep protokolünden, Gaziantep FK’ya moral ziyareti 1

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Vali Çeber ile Başkan Şahin, Gaziantep’in bir spor şehir olma yolunda ilerlediğini belirterek, takıma her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Çeber ve Şahin, göreve yeni başlayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak’a da başarı dileklerinde bulunarak, teknik heyet ve futbolculara baklava ikram etti.

Gaziantep protokolünden, Gaziantep FK’ya moral ziyareti 2

Protokol, Gaziantep ekibine Fenerbahçe maçı ve ligin geri kalanında başarı dileklerinde de bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK
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