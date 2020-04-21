Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da koronavirüs önlemleri

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik ekipleri, yoğunluğun olduğu yerlerde vatandaşları, sosyal mesafenin korunması ve mecbur kalınmadıkça evden çıkılmaması konusunda uyardı.

Ekipler ayrıca 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek, ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı oldu.

İslahiye ilçesinde ise Mehmet (13), Hatice (11) ve Elanur Demir (7) kardeşler, babaları aracılığıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak, bilgisayar almak için biriktirdikleri 101 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediklerini iletti.

Aileyi evinde ziyaret eden polis ekipleri, kampanya hesabına yatırmak üzere parayı teslim aldı.

Öte yandan, ilçedeki halk eğitim merkezi usta öğreticileri de gönüllü olarak maske üretmeye başladı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince esnafa 15 bin maske dağıtıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mustafa Kaytan'ın katılımıyla ekiplerce dağıtılan maskeleri alan esnaf ise Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.