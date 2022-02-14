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Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te KDV indirimi denetimi yapıldı

14.02.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te KDV indirimi denetimi yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin gıda tedarikçilerinde denetim gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki gıda tedarikçileri ve marketlerde düzenlemeye ilişkin fiyatları kontrol etti.

İncelemelerin ardından ekipler, elde ettiği bilgileri tutanağa aktardı, işletme sahipleriyle görüştü.

İl Ticaret Müdürü İsmail İncesoy, gazetecilere, indirimin sebze, meyve, konserve, turşu, salça, bisküvi, makarna, şehriye, kuruyemiş, bebek mamaları, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacağını belirtti.

İndirimlerin fiyatlara yansıyıp yansımadığına yönelik market ve bakkallarda denetlemelere başladıklarına, bütün bu ürünlerde yüzde 1 KDV uygulanıp uygulanmadığını denetlediklerine dikkati çeken İncesoy, "Bugün akşama kadar fiyat ayarlamalarını yapmaları için işletmelere süre verdik. Yarından itibaren de yüzde 1 KDV indirimi ile ilgili denetlemelere devam edeceğiz ve cezai işlemlere başlayacağız." ifadelerini kullandı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, fiyat denetimi gerçekleştirdi.

KDV indiriminin ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, etiket ve kasa fiyatı karşılaştırması yaptı.

- Kilis

Kilis Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de kentte faaliyet gösteren temel gıda ürünlerinin satıldığı marketleri denetledi.

KDV düşüşünün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, vatandaşın mağdur olmaması için raflardan aldıkları ürünlerin etiketlerini kasa fiyatları ile karşılaştırdı.

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