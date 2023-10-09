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Gaziantep Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

09.10.2023 15:56 | Son Güncelleme:
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Yapımı tamamlanan Gaziantep Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan 1875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesi, 335 poliklinik, 259 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 64 ameliyathanesiyle kapılarını hastalara açtı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, hastaneyi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı, hastalarla sohbet etti.

Çeber, gazetecilere, Gaziantep'in her alanda büyümeye devam ettiğini belirterek, kent ve bölge için gurur duyulacak bir eserin hizmete girdiğini söyledi.

Çeber, şunları kaydetti:

"Hastanemiz bugün itibariyle hizmete başladı. İlimizde sağlıkla ilgili yeni bir seviyeye geçmiş olduk. Bu bölgede sağlık ihtiyacı duyan herkesin işini çok kolaylaştıracak bir yatırım. Bin 875 yataklı bir hastane. 7 bloktan oluşuyor ve her bloku bir hastane gibi düşünebiliriz. 4 bin 650 araçlık otopark alanımız var. 259 yoğun bakım ünitemiz var. Rakamlar gerçekten çok büyük. 7 hastane birden açıyormuşuz gibi. Sağlık alanında neye ihtiyaç varsa hepsi bu alanda bulunuyor. Hatta bazı cihazlar ülkemizde ilk kez bu hastanemizde kullanılacak. Vatandaşın ilk geri dönüşleri de olumlu yönde. Her detayı düşünmemize rağmen zaman içerisinde oluşabilecek aksaklıkları da takip edeceğiz. Sayın Bakanımız burayı çok yakından takip ediyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim."

Hastalardan Ayşe Şentepe ise hastanenin fiziki açıdan çok iyi olduğunu söyleyerek, "Herkesten Allah razı olsun. O kadar büyük ve güzel ki içinde resmen kaybolduk. İnşallah herkes şifa bulur." dedi.

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Gaziantep Şehir hastanesi hasta kabul

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