Gaziantep, Süper Lig'in 41. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 41. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 55 puanla 8. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, son haftalardaki kötü gidişine son vermek istiyor. Son 7 haftada sadece 5 puan alabilen Gaziantep, ilk 5 hedefini de zora soktu.

Gaziantep'te sakatlığı süren Kana Bıyık, Vetrih ve Tosca, kart cezalısı Miranda ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan iki futbolcu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.



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