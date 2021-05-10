YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep, Süper Lig'in 41. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Gaziantep, Süper Lig'in 41. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

10.05.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Süper Lig'in 41. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 41. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 55 puanla 8. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, son haftalardaki kötü gidişine son vermek istiyor. Son 7 haftada sadece 5 puan alabilen Gaziantep, ilk 5 hedefini de zora soktu.

Gaziantep'te sakatlığı süren Kana Bıyık, Vetrih ve Tosca, kart cezalısı Miranda ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan iki futbolcu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini... Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini...
Yasa dışı yollardan yurda sokulmak istenirken el konulan hayvanlar, Gaziantep Hayvanat Bahçesine yerleştirildiYasa dışı yollardan yurda sokulmak istenirken el konulan hayvanlar, Gaziantep Hayvanat Bahçesine yerleştirildi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 10 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:20
Öğle
12:32
İkindi
16:20
Akşam
19:34
Yatsı
21:02

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Pazartesi

Aydan Eczanesi
Sehitkamil
Bilge Nil Eczanesi
Sehitkamil
Koru Eczanesi
Sehitkamil
Perihan Eczanesi
Sehitkamil
Ayaz Eczanesi
Sahinbey
Begül Eczanesi
Sahinbey
Cindioğlu Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.