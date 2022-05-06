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Gaziantep'te puanlar paylaşıldı! Kayserispor 1 puanı kaptı

06.05.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK ve Yukatel Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK bu beraberlikle ligde kalmayı garantiledi.

Gaziantep'te puanlar paylaşıldı! Kayserispor 1 puanı kaptı

Süper Lig'de Gaziantep FK, Kalyon Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırladı.

Maçın 26. dakikasında İlhan Parlak, Kayserispor'u öne geçiren golü kaydetti. Konuk ekibin golünden bir dakika sonra ev sahibi Gaziantep FK, Alexandru Maxim'in golüyle skora dengeyi getirdi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Gaziantep FK değişiklike başladı. Muhammet Demir, Mirza Cihan'ın yerine oyuna dahil oldu.

İkinci 45 dakikada iki takım da dengeyi bozamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK 43 puana yükseldi ve matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi. Kayserispor ise 44 puana ulaştı.

Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK, Alanyaspor'a konuk olacak. Kayserispor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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Kayserispor Gaziantep FK
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