Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Gaziantep'te okullar kapalı olacak mı? 1'i çocuk 1'İ öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti!

Gaziantep'te yarın okulların tatil olup olmayacağı hain terör saldırısının ardından Gaziantepli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok kişi arama motorlarında "Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Gaziantep'te okullar kapalı olacak mı?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Henüz Gaziantep Valiliği'nden "okul tatili" açıklaması yapılmadı.

GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı, saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Karkamış'taki saldırıda; 1 çocuk, 1 öğretmen ve 1 vatandaşımız hayatını kaybetti" ifadelerimi kullandı.

Gaziantep Valiliği'nden henüz okullara yönelik bir açıklama yapılmadı.

22 KASIM 2022 SALI GÜNÜ GAZİANTEP'TER OKULLAR KAPALI OLACAK MI?

Gazianrep'te okullar tatil edildiği takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BAKAN SOYLU'DAN GAZİANTEP'TEKİ TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Soylu, havanın okulun bahçesine düştüğünü söyledi.

Soylu yaptığıu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Okul değil, okulun bahçesine bir atış geldi. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 1 çocukla 1 öğretmen ve ilgili mahallede ağır yaralı olan 1 vatandaşımız hayatını kaybetti"

