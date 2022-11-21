EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Gaziantep'te okullar kapalı olacak mı? 1'i çocuk 1'İ öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti!

Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Gaziantep'te okullar kapalı olacak mı? 1'i çocuk 1'İ öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti!

21.11.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yarın okulların tatil olup olmayacağı YPG/PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırılarının ardından merak konusu oldu. Olaya ilişkin yapılan açıklamada atılan roketlerin bir lise, 2 ev ve tıra isabet ettiği belirtildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayda 1'i çocuk 1'i öğretmen 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Gaziantep'te okullar kapalı olacak mı?

Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Gaziantep'te okullar kapalı olacak mı? 1'i çocuk 1'İ öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti!

Gaziantep'te yarın okulların tatil olup olmayacağı hain terör saldırısının ardından Gaziantepli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok kişi arama motorlarında "Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Salı günü Gaziantep'te okullar kapalı olacak mı?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Henüz Gaziantep Valiliği'nden "okul tatili" açıklaması yapılmadı.

GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı, saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Karkamış'taki saldırıda; 1 çocuk, 1 öğretmen ve 1 vatandaşımız hayatını kaybetti" ifadelerimi kullandı.

Gaziantep Valiliği'nden henüz okullara yönelik bir açıklama yapılmadı.

22 KASIM 2022 SALI GÜNÜ GAZİANTEP'TER OKULLAR KAPALI OLACAK MI?

Gazianrep'te okullar tatil edildiği takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BAKAN SOYLU'DAN GAZİANTEP'TEKİ TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Soylu, havanın okulun bahçesine düştüğünü söyledi.

Soylu yaptığıu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Okul değil, okulun bahçesine bir atış geldi. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 1 çocukla 1 öğretmen ve ilgili mahallede ağır yaralı olan 1 vatandaşımız hayatını kaybetti"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzman öğretmenlik sınavı cevap anahtarı açıklandı!Uzman öğretmenlik sınavı cevap anahtarı açıklandı!
Tören eş anlamlısı nedir?Tören eş anlamlısı nedir?
Tümce eş anlamlısı nedir?Tümce eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep okullar tatil mi yarın gaziantep okullar tatil mi

En Çok Okunan Eğitim Haberler

21 Kasım'da okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak?

21 Kasım'da okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılacak?

Uzman öğretmenlik sınavı cevap anahtarı açıklandı!

Uzman öğretmenlik sınavı cevap anahtarı açıklandı!

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Tutsak eş anlamlısı nedir?

Tutsak eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.