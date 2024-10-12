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Gaziantep'teki aile katliamına sessiz kalmadı! Gülben Ergen isyan etti! 'Kan kokusuyla yaşıyoruz'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.10.2024 14:35
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşanan aile katliamı yine kan dondurdu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 4 çocuğunu silahla öldürdü. Demir cinayetlerin ardından yaşamına son verdi. Gülben Ergen sosyal medya üzerinden 'kan kokusuyla yaşıyoruz' diyerek isyan etti.

Gaziantep'teki aile katliamına sessiz kalmadı! Gülben Ergen isyan etti! 'Kan kokusuyla yaşıyoruz'

Gaziantep’te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Yaşanan bu aile katliamı yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Daha önce katıldığı bir programda 'Ben 20 sene dayak yiyen bir anneye şahit oldum. Çok çok ezildim. Gördüm annemi de dayak yerken perişan oldum' diyen Gülben Ergen yaşanan bu katliama sessiz kalmadı.

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'KAN KOKUSUYLA YAŞIYORUZ'

Ergen sosyal medya üzerinden isyanını dile getirdi. Ünlü şarkıcı 'Kan kokusuyla yaşıyoruz! Şiddet hızla yayılıyor! Şiddet normalleşiyor!' ifadelerini kullandı.

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YORUM YAĞDI

Gülben Ergen'in bu sözlerine sosyal medyada; 'neler gördük artık', 'yetmedi mi?', 'her gün daha kötü bir haberle uyanıyoruz', 'toplumsal bir isyan var' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Gülben Ergen
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