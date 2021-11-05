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Gaziantep'ten Kasımpaşa'ya geçit yok!

05.11.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra kazandı.

Gaziantep'ten Kasımpaşa'ya geçit yok!

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırladı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 37. dakikada Joao Figueiredo ve 86. dakikada Caulker kaydetti.

Kasımpaşa'da Eysseric, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından ligde 3 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, 15 puanla 11. sırada yer aldı. Son 5 maçında 4. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 9 puanla 17. sırada yer buldu.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Gaziantep FK
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