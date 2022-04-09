Gaziantep Trabzonspor maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig puan durumu sıralamasında Kırmızı Siyahlılar, 40 puanla 15. sırada bulunuyor, Bordo-Mavililer ise 71 puanla birinci sırada. Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep Trabzonspor maçı hangi kanalda? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GAZİANTEP TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep, Türkiye Süper Toto Süper Lig 32.hafta mücadelesinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Gaziantep - Trabzonspor maçı 9 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak.

GAZİANTEP TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep Trabzonspor mücadelesi Bein Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

