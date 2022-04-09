SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep Trabzonspor maçı hangi kanalda?

09.04.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Trabzonspor maçı için heyecan dorukta. İki takım takım Türkiye Süper Toto Süper Lig 32.hafta maçında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda futbolseverler Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep Trabzonspor maçı hangi kanalda? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte mücadeleye ilişkin detaylar...

Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Gaziantep Trabzonspor maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig puan durumu sıralamasında Kırmızı Siyahlılar, 40 puanla 15. sırada bulunuyor, Bordo-Mavililer ise 71 puanla birinci sırada. Gaziantep Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep Trabzonspor maçı hangi kanalda? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GAZİANTEP TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep, Türkiye Süper Toto Süper Lig 32.hafta mücadelesinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Gaziantep - Trabzonspor maçı 9 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak.

GAZİANTEP TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep Trabzonspor mücadelesi Bein Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan flaş seçim tarihi açıklaması!Galatasaray'dan flaş seçim tarihi açıklaması!
Cüneyt Çakır transfer oldu!Cüneyt Çakır transfer oldu!
Maçların dakikası değişiyorMaçların dakikası değişiyor
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Gaziantep FK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Uğur Dündar seçimi kazandı!

Uğur Dündar seçimi kazandı!

Gülmekten ağlayacaksınız! Maçın spikeri herkesi kahkahaya boğdu

Gülmekten ağlayacaksınız! Maçın spikeri herkesi kahkahaya boğdu

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

İşte Talisca'nın İstanbul planı!

İşte Talisca'nın İstanbul planı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Eşinden boşandı, bambaşka biri oldu! “Düz göğüslüydüm”

Eşinden boşandı, bambaşka biri oldu! “Düz göğüslüydüm”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Trans çiftten bebek itirafı! “Spermlerini inceledik”

Trans çiftten bebek itirafı! “Spermlerini inceledik”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.