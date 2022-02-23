Gaziantep Üniversitesinde öğrencilere 3 çeşit yemek 1 lira

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), öğrencilerine 3 çeşit yemeği 1 lira karşılığında sunuyor.

GAÜN yöneticileri, günde ortalama 9 bin öğrencinin faydalandığı Merkez Yemekhanesi'ndeki fiyatların daha düşük olması yönünde çalışma başlattı. Bu kapsamda üniversite yöneticileri, günde 3 çeşit yemeğin fiyatını 1 lira olarak kararlaştırdı.

21 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulan yeni tarifeye göre öğrenciler, her gün farklı menülerden oluşan 3 çeşit yemeği 1 liraya yemeye başladı.

​​​​​​​Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, AA muhabirine, en büyük görev ve amaçlarının Türkiye'nin geleceği gençlerin yetiştirilmesi olduğunu söyledi.

Özaydın, "Biz öğrencilerimizi yetiştirirken aklen, bedenen ve ruhen yetiştirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız uygulama çocukların bedenen daha sağlıklı bir nesil olmaları için attığımız adımdır. Yemeğin kalitesini düşürmeden, tam tersi yemeğin kalitesini artırarak onların daha uygun bir fiyattan bir yemek yemeleri hedeflendi." dedi.

Prof. Dr. Özaydın, kendilerine ayrılan bütçeyi ekonomik kullandıklarını, bu uygulamayla öğrencileri desteklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vergi ödemelerinde ödeme gücü ilkesi vardır. Herkes aynı vergiyi ödemez, biz bu ödeme gücü ilkesinden hareketle öğrencilerin yemek konusunda ödeme gücünü düşündük. En düşük kategori öğrencidir. Dengeli ve adil bir fiyatlandırma hedefledik. Bu hedeflerin sonucu olarak yemeği 1 lira yaptık. Öğrencilerimize afiyet olsun. Altını bir daha çizmek istiyorum, yemeği 1 lira yaptık diye kaliteden asla taviz vermeyeceğiz. Hemen hemen her gün denetliyoruz. Yemeğin içerisinde kullanan yağdan tutun, domatesine etine kadar kontrollerini yapıyoruz. Öğrencilerimizin daha sağlıklı kalabilmeleri, beslenmeleri adına bu adımı attık."

- Öğrenciler memnun

Hemşirelik Bölümü öğrencisi Selin Korkmaz, fiyatın diğer üniversitelere örnek olabileceğini belirterek, "Yemekler çok lezzetli ve 1 lira olması bizim için çok büyük bir avantaj. Dışarıda bir simit 3,5 lirayken burada çeşitli yemekler yiyebiliyoruz. Biz şehir dışından gelerek burada okuduğumuz için çok fazla ev yemeği yiyemiyoruz, buradaki yemekler annemizin yemekleri gibi. Hem ucuz hem kaliteli hem de lezzetli, bu konuda şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi öğrencisi Abdullah Çelik de yemek fiyatından memnuniyetini dile getirdi.

