Gaziantep Valisi Gül'den TSK'nın Cerablus'ta eylem yapanlara müdahale iddiasına yalanlama:

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Cerablus'ta 200 kişinin katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesinin olmadığını bildirdi.
Gül, TSK unsurlarının Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta eylem yapmak isteyenlere müdahale edildiği yönündeki iddialara yanıt verdi.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cerablus'ta 200 kişinin katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Suriye Milli Ordusu karargahına yaklaşıldığı için kendi unsurları tarafından havaya ateş edilerek gösteri sonlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz