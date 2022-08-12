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  4. Gaziantep Valisi Gül'den TSK'nın Cerablus'ta eylem yapanlara müdahale iddiasına yalanlama:

Gaziantep Valisi Gül'den TSK'nın Cerablus'ta eylem yapanlara müdahale iddiasına yalanlama:

12.08.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cerablus'ta 200 kişinin katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesi olmamıştır"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Cerablus'ta 200 kişinin katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesinin olmadığını bildirdi.

Gül, TSK unsurlarının Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta eylem yapmak isteyenlere müdahale edildiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cerablus'ta 200 kişinin katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Suriye Milli Ordusu karargahına yaklaşıldığı için kendi unsurları tarafından havaya ateş edilerek gösteri sonlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

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